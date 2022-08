No Norte, aprendeu a fazer um pouco de tudo. Não aprendeu só a desenhar tapetes. Aprendeu a fazê-los, a acabá-los e aprendeu como é que se faziam as vendas. Este percurso enriquecedor foi o ponto de partida para se lançar. Primeiro, com um espaço no Porto. As encomendas iam aumentando e, sozinha, Vanessa Barragão já não conseguia dar resposta. “Decidi, então, ‘porque não incluir as minhas avós no meu trabalho?’ Porque foram elas que me despertaram este gosto pela manualidade”, conta.



Hoje, Vanessa trabalha com as avós e com a irmã, que se juntou depois do curso em Tecnologias da Informação e Comunicação – “estava já farta daquele mundo da tecnologia e de estar sempre agarrada ao computador”.