Em sintonia perfeita com a paisagem, a casa pousa no terreno como um volume monolítico, construída a partir de painéis pré-fabricados em betão preto. À entrada, somos recebidos por uma escadaria de nenúfares, um pequeno lago que nos revela de imediato uma sensação de conforto. É notável, desde logo, o equilíbrio entre a funcionalidade e o imaginário do arquiteto. Sem esquecer o lado sustentável.



Meticulosamente desenhada para a família, a casa foi construída de forma a ser possível manter uma temperatura agradável todo o ano, com privilégio dado às entradas de luz, com vista a reduzir os consumos energéticos. No interior, há pequenos átrios que deixam entrar a luz e invisíveis para quem vê o bloco do lado de fora. Já a outra ponta da casa é totalmente coberta de uma parede transparente, e guarda no seu interior a coleção de automóveis do arquiteto. Sim, Filipe Saraiva é um verdadeiro apaixonado por carros. Viemos com o “nosso” T-Roc ao sítio certo.



Lá fora, as oliveiras oferecem azeite, com recurso aos agricultores locais, e a vista privilegiada mostra-nos o Castelo de Ourém e a vila medieval. É para lá que nos dirigimos.